Италия03 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 03 ноября 2024, 17:15
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Раньери стремится вернуться к работе. Возглавит ли сборную Италии?
Клаудио Раньери заявил, что не планирует забирать работу у Спаллетти
03 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 03 ноября 2024, 17:15
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Легендарный итальянский тренер Клаудио Раньери заявил, что готов вернуться на работу. Специалист признался, что ждет предложений от футбольных клубов и сборных.
«Хочу сказать, что появилось желание тренировать, хочу бросить вызов самому себе. Я уже отверг несколько предложений.
Посмотрим, призовет ли национальная сборная. Не Италия. Я очень доверяю Спаллетти», – сказал Клаудио.
Последним клубом итальянца был итальянский «Кальяри». Также Раньери работал в «Роме», «Лестере» и многих других клубах.
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