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Италия
03 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 03 ноября 2024, 17:15
105
0

Раньери стремится вернуться к работе. Возглавит ли сборную Италии?

Клаудио Раньери заявил, что не планирует забирать работу у Спаллетти

03 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 03 ноября 2024, 17:15
105
0
Раньери стремится вернуться к работе. Возглавит ли сборную Италии?
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Легендарный итальянский тренер Клаудио Раньери заявил, что готов вернуться на работу. Специалист признался, что ждет предложений от футбольных клубов и сборных.

«Хочу сказать, что появилось желание тренировать, хочу бросить вызов самому себе. Я уже отверг несколько предложений.

Посмотрим, призовет ли национальная сборная. Не Италия. Я очень доверяю Спаллетти», – сказал Клаудио.

Последним клубом итальянца был итальянский «Кальяри». Также Раньери работал в «Роме», «Лестере» и многих других клубах.

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Клаудио Раньери назначение тренера сборная Италии по футболу Лучано Спаллетти
Олег Вахоцкий Источник: Football-Italia
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