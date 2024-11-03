Раньери стремится вернуться к работе. Возглавит ли сборную Италии?

Легендарный итальянский тренер Клаудио Раньери заявил, что готов вернуться на работу. Специалист признался, что ждет предложений от футбольных клубов и сборных.

«Хочу сказать, что появилось желание тренировать, хочу бросить вызов самому себе. Я уже отверг несколько предложений.

Посмотрим, призовет ли национальная сборная. Не Италия. Я очень доверяю Спаллетти», – сказал Клаудио.

Последним клубом итальянца был итальянский «Кальяри». Также Раньери работал в «Роме», «Лестере» и многих других клубах.