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Англия
03 ноября 2024, 16:27 | Обновлено 03 ноября 2024, 16:40
911
0

Ливерпуль интересуется звездой Реала. Он стоит 100 миллионов евро

«Мерсисайдцы» нацелились на Орельена Тчуамени

03 ноября 2024, 16:27 | Обновлено 03 ноября 2024, 16:40
911
0
Ливерпуль интересуется звездой Реала. Он стоит 100 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

«Ливерпуль» интересуется звездным французским полузащитником «Реала» Орельеном Тчуамени, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «мерсисайдцы» хотят подписать полузащитника, однако Тчуамени не является приоритетным трансфером.

Контракт француза со сливочными рассчитан до лета 2028 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего полузащитника в 100 миллионов евро. В «Реал» перешел из «Монако» летом 2022 года за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тчуамени провел за «Реал» в Ла Лиге 10 матчей, в которых не отличился голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что королевский клуб намерен продать хавбека за 100 миллионов евро.

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: TeamTalk
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