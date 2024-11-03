Ливерпуль интересуется звездой Реала. Он стоит 100 миллионов евро

«Ливерпуль» интересуется звездным французским полузащитником «Реала» Орельеном Тчуамени, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «мерсисайдцы» хотят подписать полузащитника, однако Тчуамени не является приоритетным трансфером.

Контракт француза со сливочными рассчитан до лета 2028 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего полузащитника в 100 миллионов евро. В «Реал» перешел из «Монако» летом 2022 года за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тчуамени провел за «Реал» в Ла Лиге 10 матчей, в которых не отличился голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что королевский клуб намерен продать хавбека за 100 миллионов евро.