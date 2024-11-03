«Мы начали просить еду». Звезда Барселоны шокировала историей с детства

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья рассказал историю из своей юности в Бразилии. Футболист признался, что вынужден был просить еду на улице из-за отсутствия денег.

– Оглядываясь назад, как вы вспоминаете этот этап своей жизни?

– Трудно об этом говорить. Наша жизнь в Южной Америке не имеет ничего общего с тем, что в Европе. Оно совсем другое.

- Думаете ли вы об этой части своей жизни или это было такое плохое время, что вы забыли о нем?

– Это невозможно забыть. Это трудные моменты, моменты, делающие вас сильнее, заставляющие вас расти как личность и как профессионала.

– Помните ли вы что-нибудь особенное?

– Мне было около 12 лет. Я был с другом, весь грязный по окончании тренировки. В клубе не было души. А автобус ехал очень долго. Мы были голодны, но у нас не было денег. Мы начали просить еду на улице.

Это было немного сложно, люди не хотят, чтобы вы их беспокоили. Нам помогли хорошие люди. Но я понимаю людей, которые нам ничего не дали. Трудно остановиться, поскольку мы казались детьми, жившими на улице. Это нормально, что они немного испугались, – сказал бразилец.