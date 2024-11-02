Лунин имеет договоренность с Пересом. Что может произойти летом?
Украинский вратарь может покинуть клуб
«Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Прошлый договор игрока заканчивался летом 2025 года.
По информации Defensa Central, несмотря на новый контракт, «Реал» рассмотрит уход Лунина. У украинского голкипера есть договоренность со «сливочными». В случае необходимости и желания самого украинца «Реал» обязался продать его в другой клуб в следующее летнее трансферное окно.
Лунин провел в этом сезоне за «Реал» три матча и пропустил пять голов.
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