«Тяжелые времена...». Когда Ярославский перестал финансировать Металлист?

Бывший полузащитник харьковского «Металлиста» Егор Демченко рассказал о своих выступлениях в клубе Александра Ярославского и признался, что помешало клубу показывать достойные результаты в УПЛ.

– В вашей биографии значится три сезона выступлений за харьковский «Металлист» в 2020 – 2023 гг. Последний из них был в УПЛ, когда команда потеряла легионеров. Если бы не война, и остались бы Балули, Риаскос, Маилтон и другие звезды, что бы показала команда харьковчан в УПЛ?

– Думаю, что тот «Металлист» боролся за самые высокие места в элитном дивизионе, ведь Красников с Кучером создали невероятную команду, а самое главное – у нас был коллектив с большой буквы. Что украинцы, что легионеры – мы были как одно целое.

– Когда начался развал проекта того «Металлиста»?

– Наверное, с началом войны, начались тяжелые времена для «Металлиста», но хорошо, что команда не исчезла, и Красников смог построить коллектив из питомцев, и несколько опытных игроков. Потому и молодые ребята растут и сейчас показывают хороший, взрослый футбол. Надеюсь, что попадут в чемпионскую группу, – сказал Егор.

Ранее Демченко рассказал о положении дел в ФСК «Мариуполь», признавшись, что президент перестал выходить на связь с командой.