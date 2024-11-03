«Президент перестал выходить на связь». Что творится в ФСК Мариуполь?

Полузащитник ФСК «Мариуполь» Егор Демченко рассказал о состоянии дел в азовском клубе. Футболист заявил, что вопрос с задолженностью до сих пор не решен, а президент клуба просто перестал выходить на связь.

Верили, что здесь что-нибудь наладится. Сначала задержка заработной платы была небольшая и нам каждый день обещали, что скоро рассчитаются. «Подождите», но это были только обещания.

Обещало ли руководство что-то после бойкота команды? После ЮКСА вообще никаких разговоров не было! Президент вообще перестал выходить на связь.», – сказал Демченко.

В воскресенье, 3 ноября, «Мариуполь» сыграет против сумской «Виктории». Ранее тренер сумской команды Анатолий Бессмертный поделился эмоциями от победы над ЛНЗ.