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  4. «Президент перестал выходить на связь». Что творится в ФСК Мариуполь?
Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 13:01 | Обновлено 03 ноября 2024, 14:15
764
2

«Президент перестал выходить на связь». Что творится в ФСК Мариуполь?

Егор Демченко рассказал о положении дел в клубе

03 ноября 2024, 13:01 | Обновлено 03 ноября 2024, 14:15
764
2
«Президент перестал выходить на связь». Что творится в ФСК Мариуполь?
ФСК Мариуполь. Егор Демченко

Полузащитник ФСК «Мариуполь» Егор Демченко рассказал о состоянии дел в азовском клубе. Футболист заявил, что вопрос с задолженностью до сих пор не решен, а президент клуба просто перестал выходить на связь.

Верили, что здесь что-нибудь наладится. Сначала задержка заработной платы была небольшая и нам каждый день обещали, что скоро рассчитаются. «Подождите», но это были только обещания.

Обещало ли руководство что-то после бойкота команды? После ЮКСА вообще никаких разговоров не было! Президент вообще перестал выходить на связь.», – сказал Демченко.

В воскресенье, 3 ноября, «Мариуполь» сыграет против сумской «Виктории». Ранее тренер сумской команды Анатолий Бессмертный поделился эмоциями от победы над ЛНЗ.

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ФСК Мариуполь Егор Демченко Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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Серж
Это норма. У них традиции такие. Может прикопали где президента уже, а может на родную Рассеяцкую Пид.ерацию прибег 
Ответить
+1
Diesel
тут все зрозуміло. 
Мінус клуб.
Ответить
+1
serhiy
Чекайте,рахітцький купить !
Ответить
0
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