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Кубок Украины
03 ноября 2024, 12:38 | Обновлено 03 ноября 2024, 12:39
55
0

Тренер Виктории раскрыл серкет безумной победы над ЛНЗ в Кубке Украины

Анатолий Бессмертный рад за своих подопечных

03 ноября 2024, 12:38 | Обновлено 03 ноября 2024, 12:39
55
0
Тренер Виктории раскрыл серкет безумной победы над ЛНЗ в Кубке Украины
ФК Виктория

Главный тренер сумской «Виктории» Анатолий Бессмертный поделился эмоциями от неожиданного выхода команды в 1/4 финала Кубка Украины. Коуч похвалил своей подопечных за самоотдачу и заявил, что даже не думал о серии пенальти.

– Вы уже второй год пробиваетесь в этот этап турнира. Поделитесь секретом успеха?

– Нет никакого секрета. Хорошо готовимся к соперникам, в каждом матче пытаемся добиваться результата, пытаемся играть в футбол, пытаемся драться, и в итоге это приносит свои плоды.

– Матч с ЛНЗ был очень эмоционален, голы в дебюте поединка и на последних секундах экстратайма. Вы к игре тренировали пенальти?

– Пенальти не тренировали, мы не думали, что до этого дойдет. Так сложилась игра. Ребята – молодцы, не дрогнули и боролись до последней секунды. Это их заслуга, они выполнили установку на матч, не падали духом, когда проигрывали. По ходу матча мы хотели что-то изменить и где-то Боженька нас наградил.

– Голкипер «Виктории» Александр Литвиненко изучал, как игроки ЛНЗ пробивают пенальти?

– У них там своя кухня. Конечно, мы готовились к сопернику, но, чтобы именно к серии пенальти, такого не было. Наверное, и в ЛНЗ это первая серия пенальти, тому, кто в них бить будет, мы не особенно знали. Так сложилось, что выиграли.

– Руководство клуба выделит премию за победу над ЛНЗ?

– Пока ничего не было, да и нет у нас такого. Вышли – сыграли, победили и хорошо.

Кроме «Виктории» в 1/4 финала Кубка Украины сыграют: «Шахтер», «Динамо», «Александрия», «Рух», «Буковина», «Полесье» и «Верес».

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ЛНЗ Черкассы Виктория Сумы Кубок Украины по футболу Анатолий Бессмертный
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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