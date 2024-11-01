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Кубок Украины
01 ноября 2024, 12:33 |
380
0

Бывший защитник Шахтера назвал фаворита Кубка Украины

Александр Кучер удивил своим выбором

01 ноября 2024, 12:33 |
380
0
Бывший защитник Шахтера назвал фаворита Кубка Украины
Александр Кучер

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер прокомментировал прошедшие матчи 1/8 финала Кубка Украины и назвал своего фаворита:

«И «Динамо», и «Шахтеру» легко точно не будет. Все команды отдают последние силы в Кубке. Здесь нет вторых матчей, нет дистанции, как в чемпионате, поэтому может случиться все, что угодно.

Мне тяжело выделить одну команду, но я поставлю на «Рух». Они очень неплохо играли против «Карпат», пытались создавать моменты. Видно было, что у них огромное желание победить. «Рух» заслуженно прошел в четвертьфинал», – подытожил Кучер.

В 1/4 финала Кубка Украины попали шесть представителей УПЛ и две команды из первой лиги.

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Микола Титюк Источник: Фан-сайт ФК Металлист
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