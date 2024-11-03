«Это будет большой и тяжелый матч». Ван Нистелрой перед игрой с Челси
И.о. тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой дал комментарий перед матчем с лондонцами
Перед встречей «Манчестер Юнайтед» с «Челси», Руд ван Нистелрой, который исполняет обязанности главного тренера «манкунианцев», дал краткий комментарий касательно предстоящей игры.
«Это будет большой и сложный матч. «Челси» сейчас играет очень хорошо. Мы должны быть на высоте, что бы добыть результат, что бы провести хороший матч. Это то, чего мы хотим. Мы хотим попробовать выиграть, Но мы уважаем соперника, знаем его качества и то, что мы должны делать. Мы должны держаться вместе и быть сильными, что б их победить», – нидерландский коуч про предстоящий матч.
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ую позицию в таблице АПЛ с 11-ю очками после 9 сыгранных матчей, а «Челси» расположился на 6-ом месте с 17-ю очками после аналогичного количества игр.
Рассказали о новом тренере «манкунианцев» Рубене Амориме, который приступит к работе уже 11-го ноября.
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