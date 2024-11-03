Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это будет большой и тяжелый матч». Ван Нистелрой перед игрой с Челси
Англия
03 ноября 2024, 13:26 | Обновлено 03 ноября 2024, 13:27
200
0

«Это будет большой и тяжелый матч». Ван Нистелрой перед игрой с Челси

И.о. тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой дал комментарий перед матчем с лондонцами

03 ноября 2024, 13:26 | Обновлено 03 ноября 2024, 13:27
200
0
«Это будет большой и тяжелый матч». Ван Нистелрой перед игрой с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Руд ван Нистелрой

Перед встречей «Манчестер Юнайтед» с «Челси», Руд ван Нистелрой, который исполняет обязанности главного тренера «манкунианцев», дал краткий комментарий касательно предстоящей игры.

«Это будет большой и сложный матч. «Челси» сейчас играет очень хорошо. Мы должны быть на высоте, что бы добыть результат, что бы провести хороший матч. Это то, чего мы хотим. Мы хотим попробовать выиграть, Но мы уважаем соперника, знаем его качества и то, что мы должны делать. Мы должны держаться вместе и быть сильными, что б их победить», – нидерландский коуч про предстоящий матч.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ую позицию в таблице АПЛ с 11-ю очками после 9 сыгранных матчей, а «Челси» расположился на 6-ом месте с 17-ю очками после аналогичного количества игр.

Рассказали о новом тренере «манкунианцев» Рубене Амориме, который приступит к работе уже 11-го ноября.

По теме:
Манчестер Юнайтед – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Анчелотти – не в тройке. Обновлен топ тренеров с самой большой зарплатой
ФОТО. Забарный не сдерживал эмоций после победы над Ман Сити. Что сказал?
Манчестер Юнайтед Челси Руд ван Нистелрой Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
Футбол | 02 ноября 2024, 19:45 9
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити

«Вишни» шокировали подопечных Жузепа Гвардиолы

«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 03 ноября 2024, 09:08 1
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира высказался о долгожданном реванше

Ман Сити предложил 150 миллионов евро за звезду Реала. Это не Винисиус
Футбол | 03.11.2024, 09:19
Ман Сити предложил 150 миллионов евро за звезду Реала. Это не Винисиус
Ман Сити предложил 150 миллионов евро за звезду Реала. Это не Винисиус
«Тяжелые времена...». Когда Ярославский перестал финансировать Металлист?
Футбол | 03.11.2024, 13:35
«Тяжелые времена...». Когда Ярославский перестал финансировать Металлист?
«Тяжелые времена...». Когда Ярославский перестал финансировать Металлист?
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Футбол | 03.11.2024, 04:52
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
01.11.2024, 16:29 18
Футбол
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 6
Бокс
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
02.11.2024, 07:45 7
Футбол
ВИДЕО. Седьмая ракетка мира на Итоговом не сразу поняла, что уже проиграла
ВИДЕО. Седьмая ракетка мира на Итоговом не сразу поняла, что уже проиграла
02.11.2024, 20:31
Теннис
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
02.11.2024, 07:48 16
Футбол
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
01.11.2024, 15:34 4
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Новая девушка Дрогба, покорившая короля Стемфорд Бридж
ДЕВУШКА ДНЯ. Новая девушка Дрогба, покорившая короля Стемфорд Бридж
02.11.2024, 05:23 1
Футбол
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
03.11.2024, 07:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем