Битва аутсайдеров. Известны стартовые составы на матч Ворскла – Колос в УПЛ

В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» (Полтава) и «Колос» (Ковалевка).

Игра состоится в Полтаве. Начало встречи запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Юрий Максимов и Александр Поздеев определились со стартовыми составами на очный матч:

Ворскла: Исенко – Крупский, Хрипчук, Гучек, Бацула – Кане, Скляр, Челядин, Корниенко – Иеде, Ковталюк.

Колос: Пахолюк – Поправка, Красничи, Бондаренко, Козик – Ореховский, Демченко – Третьяков, Диего, Велетень – Боливар.