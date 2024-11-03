Битва аутсайдеров. Известны стартовые составы на матч Ворскла – Колос в УПЛ
Матч 12-го тура состоится чемпионата Украины 3 ноября в 13:00
В воскресенье, 3 ноября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» (Полтава) и «Колос» (Ковалевка).
Игра состоится в Полтаве. Начало встречи запланировано на 13:00 по киевскому времени.
Юрий Максимов и Александр Поздеев определились со стартовыми составами на очный матч:
Ворскла: Исенко – Крупский, Хрипчук, Гучек, Бацула – Кане, Скляр, Челядин, Корниенко – Иеде, Ковталюк.
Колос: Пахолюк – Поправка, Красничи, Бондаренко, Козик – Ореховский, Демченко – Третьяков, Диего, Велетень – Боливар.
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