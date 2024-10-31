Ворскла – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
3 ноября в 13:00 состоится матч 12-го тура УПЛ
В воскресенье, 3 ноября, в 13:00 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Колос».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Ворскла – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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