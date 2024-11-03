Эмиль МУСТАФАЕВ: «В Александрии все хорошие игроки»

Полузащитник житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ против «Александрии».

– Как команда чувствует себя после кубкового поединка и насколько матч с «Кривбассом» – забрал много сил?

– Считаю, что много сил забрал. Ребята отдались на все 100% и это дало результат. Сейчас не так много времени, чтобы восстановиться от «Кривбасса» до игры с «Александрией». Поэтому сейчас у нас не тяжелые тренировки.

– Успевает ли команда восстановиться к поединку с «Александрией»?

– Тренерский штаб все для этого делает, еще раз повторюсь, не дает тяжелые тренировки. Считаю, что успеем восстановиться к матчу.

– Самый опасный игрок «Александрии»?

– Очень неплохой Безерра, правый хавбек, также Филиппов. Там все хорошие игроки, но больше всего, мне нравится Безерра, неплохой игрок.

Матч «Александрия» – «Полесье» состоится 3 ноября в 15:30 по киевскому времени.