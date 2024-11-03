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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 11:54 | Обновлено 03 ноября 2024, 12:11
96
0

Эмиль МУСТАФАЕВ: «В Александрии все хорошие игроки»

Полузащитник «Полесья» поделился ожиданиями от матча с «Александрией»

03 ноября 2024, 11:54 | Обновлено 03 ноября 2024, 12:11
96
0
Эмиль МУСТАФАЕВ: «В Александрии все хорошие игроки»
ФК Полесье. Эмиль Мустафаев

Полузащитник житомирского «Полесья» Эмиль Мустафаев поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ против «Александрии».

– Как команда чувствует себя после кубкового поединка и насколько матч с «Кривбассом» – забрал много сил?

– Считаю, что много сил забрал. Ребята отдались на все 100% и это дало результат. Сейчас не так много времени, чтобы восстановиться от «Кривбасса» до игры с «Александрией». Поэтому сейчас у нас не тяжелые тренировки.

– Успевает ли команда восстановиться к поединку с «Александрией»?

– Тренерский штаб все для этого делает, еще раз повторюсь, не дает тяжелые тренировки. Считаю, что успеем восстановиться к матчу.

– Самый опасный игрок «Александрии»?

– Очень неплохой Безерра, правый хавбек, также Филиппов. Там все хорошие игроки, но больше всего, мне нравится Безерра, неплохой игрок.

Матч «Александрия» – «Полесье» состоится 3 ноября в 15:30 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александрия - Полесье Эмиль Мустафаев
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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