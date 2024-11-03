ФОТО. Забарный не сдерживал эмоций после победы над Ман Сити. Что сказал?
Илья обратился к фанатам через Instagram
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный поделился эмоциями после сенсационной победы над «Манчестер Сити» в десятом туре английской Премьер-лиги (2:1).
«Обыграли непобежденных в этом сезоне. Что за матч, что за команда? Поздравляю, «Вишни», – написал Илья на своей странице в Instagram.
После десяти туров «Борнмут» набрал 15 турнирных баллов и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. «Манчестер Сити» находится на второй строчке чемпионата с 23 очками.
Ранее сообщалось, что «Борнмут» и Забарный прервали невероятную серию «Манчестер Сити» в АПЛ.
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