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  4. ФОТО. Забарный не сдерживал эмоций после победы над Ман Сити. Что сказал?
Англия
03 ноября 2024, 11:51 |
1178
0

ФОТО. Забарный не сдерживал эмоций после победы над Ман Сити. Что сказал?

Илья обратился к фанатам через Instagram

03 ноября 2024, 11:51 |
1178
0
ФОТО. Забарный не сдерживал эмоций после победы над Ман Сити. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный поделился эмоциями после сенсационной победы над «Манчестер Сити» в десятом туре английской Премьер-лиги (2:1).

«Обыграли непобежденных в этом сезоне. Что за матч, что за команда? Поздравляю, «Вишни», – написал Илья на своей странице в Instagram.

После десяти туров «Борнмут» набрал 15 турнирных баллов и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. «Манчестер Сити» находится на второй строчке чемпионата с 23 очками.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» и Забарный прервали невероятную серию «Манчестер Сити» в АПЛ.

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Илья Забарный Борнмут Манчестер Сити - Борнмут Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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