ФОТО. Забарный не сдерживал эмоций после победы над Ман Сити. Что сказал?

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный поделился эмоциями после сенсационной победы над «Манчестер Сити» в десятом туре английской Премьер-лиги (2:1).

«Обыграли непобежденных в этом сезоне. Что за матч, что за команда? Поздравляю, «Вишни», – написал Илья на своей странице в Instagram.

После десяти туров «Борнмут» набрал 15 турнирных баллов и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. «Манчестер Сити» находится на второй строчке чемпионата с 23 очками.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» и Забарный прервали невероятную серию «Манчестер Сити» в АПЛ.