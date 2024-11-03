708 килограмм. УПЛ допустила курьезную ошибку с весом голкипера Шахтера
У Ростислава Баглая проблемы с лишним весом?
Вратарь юношеской команды донецкого «Шахтера» Ростислав Баглай весит 708 килограммов. По крайней мере, такая информация указана на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.
Очевидно, что данные о весе 16-летнего футболиста являются ошибочными.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины U-19 Ростислав Баглай провел 5 матчей из 8 возможных, пропустив 5 голов. В 3 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».
В апреле 2024 года Ростислав Баглай провел тренировку с первой командой донецкого «Шахтера».
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