Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 708 килограмм. УПЛ допустила курьезную ошибку с весом голкипера Шахтера
Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 11:41 | Обновлено 03 ноября 2024, 12:16
519
0

708 килограмм. УПЛ допустила курьезную ошибку с весом голкипера Шахтера

У Ростислава Баглая проблемы с лишним весом?

03 ноября 2024, 11:41 | Обновлено 03 ноября 2024, 12:16
519
0
708 килограмм. УПЛ допустила курьезную ошибку с весом голкипера Шахтера
ФК Шахтер. Ростислав Баглай

Вратарь юношеской команды донецкого «Шахтера» Ростислав Баглай весит 708 килограммов. По крайней мере, такая информация указана на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.

Очевидно, что данные о весе 16-летнего футболиста являются ошибочными.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины U-19 Ростислав Баглай провел 5 матчей из 8 возможных, пропустив 5 голов. В 3 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».

В апреле 2024 года Ростислав Баглай провел тренировку с первой командой донецкого «Шахтера».

По теме:
Оболонь – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Колос. Текстовая трансляция матча
Битва аутсайдеров. Известны стартовые составы на матч Ворскла – Колос в УПЛ
Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19
Дмитро Вербинський Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кобин разочаровывает в Ингульце: плохие результаты и много жалоб на судей
Футбол | 03 ноября 2024, 09:00 9
Кобин разочаровывает в Ингульце: плохие результаты и много жалоб на судей
Кобин разочаровывает в Ингульце: плохие результаты и много жалоб на судей

Алексей Сливченко – о работе главного тренера последней на текущий момент команды УПЛ

«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
Футбол | 03 ноября 2024, 07:44 1
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала

Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы

Реал готов заплатить €200 млн за суперзвезду футбола. Речь не о Родри
Футбол | 03.11.2024, 11:23
Реал готов заплатить €200 млн за суперзвезду футбола. Речь не о Родри
Реал готов заплатить €200 млн за суперзвезду футбола. Речь не о Родри
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Бокс | 03.11.2024, 08:15
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 03.11.2024, 08:48
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
01.11.2024, 18:32 19
Теннис
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
02.11.2024, 07:48 16
Футбол
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
02.11.2024, 20:46
Бокс
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
02.11.2024, 09:05 15
Футбол
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 6
Бокс
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
Не Свентек. Букмекерские конторы назвали фаворитку Итогового турнира WTA
Не Свентек. Букмекерские конторы назвали фаворитку Итогового турнира WTA
02.11.2024, 08:27 2
Теннис
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
02.11.2024, 19:45 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем