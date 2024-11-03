Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Будет тяжелая игра»

Защитник житомирского «Полесья» Максим Мельниченко поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ против «Александрии».

– У «Полесья» начался сложнейший график – насколько победа в кубке добавила положительного импульса и уверенности в собственных силах?

– Конечно эта победа добавила уверенности. В двух предыдущих матчах был не тот результат, к которому мы стремились. Поэтому это нам дало дополнительной уверенности, будем дальше играть и побеждать сложных соперников.

– Чем опасна «Александрия»?

– Очень неплохо организована, неплохо играют на стандартах. Мы готовимся к ним, будет тяжелая игра.

– Что в этом матче будет определяющим?

– Интересный вопрос, что угодно может быть определяющим. Если мы покажем все свои лучшие качества, то несмотря на соперника, считаю, что получим желаемый резкльтат.

– Хотелось бы вам продолжить серию без поражений?

– Конечно хотелось бы, но лучше с победами чем с ничьими.

Матч «Александрия» – «Полесье» состоится 3 ноября в 15:30 по киевскому времени.