Максим МЕЛЬНИЧЕНКО: «Будет тяжелая игра»
Защитник «Полесья» поделился ожиданиями от матча с «Александрией»
Защитник житомирского «Полесья» Максим Мельниченко поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ против «Александрии».
– У «Полесья» начался сложнейший график – насколько победа в кубке добавила положительного импульса и уверенности в собственных силах?
– Конечно эта победа добавила уверенности. В двух предыдущих матчах был не тот результат, к которому мы стремились. Поэтому это нам дало дополнительной уверенности, будем дальше играть и побеждать сложных соперников.
– Чем опасна «Александрия»?
– Очень неплохо организована, неплохо играют на стандартах. Мы готовимся к ним, будет тяжелая игра.
– Что в этом матче будет определяющим?
– Интересный вопрос, что угодно может быть определяющим. Если мы покажем все свои лучшие качества, то несмотря на соперника, считаю, что получим желаемый резкльтат.
– Хотелось бы вам продолжить серию без поражений?
– Конечно хотелось бы, но лучше с победами чем с ничьими.
Матч «Александрия» – «Полесье» состоится 3 ноября в 15:30 по киевскому времени.
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