«Купите другого, срочно». Журналист раскритиковал голкипера сборной Украины
Анатолий Трубин пропустил от «Фаренсе»
В субботу, 2 ноября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Португалии между клубами «Фаренсе» и «Бенфика». Победу со счетом 2:1 одержала гостевая команда.
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Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и пропустил на 15-й минуте. После пропущенного гола журналист и блогер JOliveira10 раскритиковал украинца:
«В футболе обычно хорошо иметь вратаря, который умеет делать сейвы. Мне нравился Трубин, когда он пришел, но его уже давно не узнать, он не делает сложных сейвов, каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол. Не нужно было инвестировать такие деньги во вратаря, который отбивает то, что отбивают все. Купите другого, срочно».
В сезоне 2024/25 Анатолий Трубин провел 13 матчей на клубном уровне, пропустив 10 голов. В 6 встречах голкиперу удалось сохранить ворота «сухими». Летом 2023 года «Бенфика» приобрела его у «Шахтера» за 10 миллионов евро.
No futebol normalmente dá jeito ter um guarda-redes que faça defesas.— JOliveira10 (@JOliveira10_) November 2, 2024
Adorei o Trubin quando chegou mas está irreconhecível há imenso tempo, não faz uma defesa difícil, sempre que é um lance de golo a bola entra.
Para defender o que toda a gente defende não era preciso ter…
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