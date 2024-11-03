«Купите другого, срочно». Журналист раскритиковал голкипера сборной Украины

В субботу, 2 ноября, состоялся матч 10-го тура чемпионата Португалии между клубами «Фаренсе» и «Бенфика». Победу со счетом 2:1 одержала гостевая команда.

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Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и пропустил на 15-й минуте. После пропущенного гола журналист и блогер JOliveira10 раскритиковал украинца:

«В футболе обычно хорошо иметь вратаря, который умеет делать сейвы. Мне нравился Трубин, когда он пришел, но его уже давно не узнать, он не делает сложных сейвов, каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол. Не нужно было инвестировать такие деньги во вратаря, который отбивает то, что отбивают все. Купите другого, срочно».

В сезоне 2024/25 Анатолий Трубин провел 13 матчей на клубном уровне, пропустив 10 голов. В 6 встречах голкиперу удалось сохранить ворота «сухими». Летом 2023 года «Бенфика» приобрела его у «Шахтера» за 10 миллионов евро.