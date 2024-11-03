Криптонит Лондона. Ньюкасл стал настоящим кошмаром для столичных клубов

2 ноября состоялся матч 10-го тура АПЛ, во время которого на стадионе Сент-Джеймс Парк Ньюкасл принял лондонский Арсенал. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, забитым голом отметился Александер Исак на 12-й минуте поединка.

Благодаря этой победе Ньюкасл продлил свою серию побед на домашней арене против лондонских клубов до 8 матчей. В 6 из этих 8 поединков сороки не пропускали ни одного гола, а общая разница голов составила +18 (23 забитых, 5 пропущенных).

В этом сезоне Ньюкасл провел 13 матчей во всех соревнованиях, одержав 7 побед, 3 ничьи и 3 поражения.

Дмитрий БАНАР