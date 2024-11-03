Ига Свентек – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 ноября вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) начнет выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 1-м туре Оранжевой группы полька сыграет против Барборы Крейчиковой (Чехия, WTA 13). Поединок состоится 2-м запуском после игры Дабровски / Рутлифф – Чан Хао-Чин / Кудерметова. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2, последние два очных противостояния выиграла чешка.

В одном квартете Ига и Барбора также играют вместе с Джессикой Пегулой и Коко Гофф.

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