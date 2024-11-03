Тренер Ньюкасла доволен победой над Арсеналом

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау остался доволен после матча 10-го тура АПЛ, в котором его команда победила лондонский «Арсенал».

«Главное было правильно психологически настроиться на игру. Считаю, что нам нужно и дальше заниматься тем, чем мы занимаемся, ведь, исходя из результатов, мы делаем все правильно.

У нас была очень тяжелая неделя, но мы все сделали для положительного результата.

После победы над «Челси» было очень важно подготовить игроков к следующему матчу. Сегодняшний результат - это тяжелый труд, который принес желаемый результат. Мы выглядели очень хорошо», – прокомментировал Хау ВВС.

Напомним, ранее Микель Артета высказал мнение, что «Арсенал» заслуживал поражения в матче с «Ньюкаслом».