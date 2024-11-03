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Англия
03 ноября 2024, 05:17 | Обновлено 03 ноября 2024, 05:58
94
0

Тренер Ньюкасла доволен победой над Арсеналом

Эдди Хау прокомментировал встречу команд в рамках 10-го тура АПЛ

03 ноября 2024, 05:17 | Обновлено 03 ноября 2024, 05:58
94
0
Тренер Ньюкасла доволен победой над Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау остался доволен после матча 10-го тура АПЛ, в котором его команда победила лондонский «Арсенал».

«Главное было правильно психологически настроиться на игру. Считаю, что нам нужно и дальше заниматься тем, чем мы занимаемся, ведь, исходя из результатов, мы делаем все правильно.

У нас была очень тяжелая неделя, но мы все сделали для положительного результата.

После победы над «Челси» было очень важно подготовить игроков к следующему матчу. Сегодняшний результат - это тяжелый труд, который принес желаемый результат. Мы выглядели очень хорошо», – прокомментировал Хау ВВС.

Напомним, ранее Микель Артета высказал мнение, что «Арсенал» заслуживал поражения в матче с «Ньюкаслом».

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Эдди Хау чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл Арсенал Лондон Ньюкасл - Арсенал
Олександр Сільченко Источник: BBC
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