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Чемпионат Франции
ПСЖ
02.11.2024 18:00 – FT 1 : 0
Ланс
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Франция
03 ноября 2024, 03:35 | Обновлено 03 ноября 2024, 03:39
41
0

ПСЖ – Ланс – 1:0. Неубедительная победа. Видео гола и обзор матча

2 ноября команды встретились в рамках 10-го тура Лиги 1.

03 ноября 2024, 03:35 | Обновлено 03 ноября 2024, 03:39
41
0
ПСЖ – Ланс – 1:0. Неубедительная победа. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во 10-м туре французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал на своем поле «Ланс».

Уже на 4-й минуте хозяева провели голевую атаку. Брэдли Баркола сделал точную передачу на Усмана Дембеле, который хладнокровно отправил мяч в сетку ворот соперника.

Как ни странно, это был единственный гол в игре. Игрокам «ПСЖ» даже не помогло удаление Абдукадира Хусанова, который покинул поле на 59-й минуте.

С другой стороны, зачем тратить силы, если игра все равно выиграна.

Чемпионат Франции, 10 тур. 2 ноября.

ПСЖ – Ланс – 1:0

Гол: Дембеле, 4

Видеообзор матча.

События матча

59’
Abdukodir Khusanov (Ланс) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Ланс Усман Дембеле видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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