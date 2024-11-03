ПСЖ – Ланс – 1:0. Неубедительная победа. Видео гола и обзор матча
2 ноября команды встретились в рамках 10-го тура Лиги 1.
Во 10-м туре французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал на своем поле «Ланс».
Уже на 4-й минуте хозяева провели голевую атаку. Брэдли Баркола сделал точную передачу на Усмана Дембеле, который хладнокровно отправил мяч в сетку ворот соперника.
Как ни странно, это был единственный гол в игре. Игрокам «ПСЖ» даже не помогло удаление Абдукадира Хусанова, который покинул поле на 59-й минуте.
С другой стороны, зачем тратить силы, если игра все равно выиграна.
Чемпионат Франции, 10 тур. 2 ноября.
ПСЖ – Ланс – 1:0
Гол: Дембеле, 4
Видеообзор матча.
События матча
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