ПСЖ – Ланс – 1:0. Неубедительная победа. Видео гола и обзор матча

Во 10-м туре французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал на своем поле «Ланс».

Уже на 4-й минуте хозяева провели голевую атаку. Брэдли Баркола сделал точную передачу на Усмана Дембеле, который хладнокровно отправил мяч в сетку ворот соперника.

Как ни странно, это был единственный гол в игре. Игрокам «ПСЖ» даже не помогло удаление Абдукадира Хусанова, который покинул поле на 59-й минуте.

С другой стороны, зачем тратить силы, если игра все равно выиграна.

Чемпионат Франции, 10 тур. 2 ноября.

ПСЖ – Ланс – 1:0

Гол: Дембеле, 4

Видеообзор матча.