Франция02 ноября 2024, 19:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:00
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Гол Дембеле оказался победным. ПСЖ одержал победу в матче с Лансом
Парижский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу
02 ноября 2024, 19:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:00
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В субботу, 2 ноября, состоялся матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встретились «ПСЖ» и «Ланс». Хозяева добыли непростую победу со счетом 1:0.
Уже на 4-й минуте счет открыл форвард Усман Дембеле – этот гол оказался единственным в матче. С 60-й минуты гости играли в меньшинстве – защитник Хусанов был удален с поля.
«ПСЖ» набрал 26 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.
Чемпионат Франции, 10-й тур. 2 ноября.
ПСЖ – Ланс – 1:0
Гол: Дембеле, 4
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