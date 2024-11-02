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Чемпионат Франции
ПСЖ
02.11.2024 18:00 – FT 1 : 0
Ланс
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Франция
02 ноября 2024, 19:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:00
80
0

Гол Дембеле оказался победным. ПСЖ одержал победу в матче с Лансом

Парижский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу

02 ноября 2024, 19:59 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:00
80
0
Гол Дембеле оказался победным. ПСЖ одержал победу в матче с Лансом
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ – Ланс

В субботу, 2 ноября, состоялся матч 10-го тура французской Лиги 1, в котором встретились «ПСЖ» и «Ланс». Хозяева добыли непростую победу со счетом 1:0.

Уже на 4-й минуте счет открыл форвард Усман Дембеле – этот гол оказался единственным в матче. С 60-й минуты гости играли в меньшинстве – защитник Хусанов был удален с поля.

«ПСЖ» набрал 26 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.

Чемпионат Франции, 10-й тур. 2 ноября.

ПСЖ – Ланс – 1:0

Гол: Дембеле, 4

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Ланс Усман Дембеле
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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