Брест – Ницца – 0:1. Этого было достаточно. Видео гола и обзор
2 ноября были сыграны матчи 10-го тура Лиги 1
В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Брест» принимал «Ниццу».
Фаворита в этой игре не было. Команды были равны по уровню игры, что и продемонстрировали на футбольном поле.
О таких играх говорят - до забитого гола. Так и произошло. На 42-й минуте Али Абди сделал точную передачу на Эванна Гессана, а тот в одно касание отправил мяч в сетку ворот.
Кстати, за несколько минут до этого «Ницца» уже забила мяч: Мохамед Али Шо отметился точным ударом, но перед этим забежал в положение вне игры.
В итоге минимальная победа «Ниццы».
Лига 1. 10-й тур. 2 ноября
«Брест» – «Ницца» – 0:1
Гол: Гессан, 42.
Видеообзор матча.
События матча
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