Брест – Ницца – 0:1. Этого было достаточно. Видео гола и обзор

В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Брест» принимал «Ниццу».

Фаворита в этой игре не было. Команды были равны по уровню игры, что и продемонстрировали на футбольном поле.

О таких играх говорят - до забитого гола. Так и произошло. На 42-й минуте Али Абди сделал точную передачу на Эванна Гессана, а тот в одно касание отправил мяч в сетку ворот.

Кстати, за несколько минут до этого «Ницца» уже забила мяч: Мохамед Али Шо отметился точным ударом, но перед этим забежал в положение вне игры.

В итоге минимальная победа «Ниццы».

Лига 1. 10-й тур. 2 ноября

«Брест» – «Ницца» – 0:1

Гол: Гессан, 42.

Видеообзор матча.