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Брест
02.11.2024 20:00 – FT 0 : 1
Ницца
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Франция
03 ноября 2024, 03:12 | Обновлено 03 ноября 2024, 03:13
5
0

Брест – Ницца – 0:1. Этого было достаточно. Видео гола и обзор

2 ноября были сыграны матчи 10-го тура Лиги 1

03 ноября 2024, 03:12 | Обновлено 03 ноября 2024, 03:13
5
0
Брест – Ницца – 0:1. Этого было достаточно. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Брест» принимал «Ниццу».

Фаворита в этой игре не было. Команды были равны по уровню игры, что и продемонстрировали на футбольном поле.

О таких играх говорят - до забитого гола. Так и произошло. На 42-й минуте Али Абди сделал точную передачу на Эванна Гессана, а тот в одно касание отправил мяч в сетку ворот.

Кстати, за несколько минут до этого «Ницца» уже забила мяч: Мохамед Али Шо отметился точным ударом, но перед этим забежал в положение вне игры.

В итоге минимальная победа «Ниццы».

Лига 1. 10-й тур. 2 ноября

«Брест» – «Ницца» – 0:1

Гол: Гессан, 42.

Видеообзор матча.

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Эванн Гессан (Ницца).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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