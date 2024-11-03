ФОТО. Жена Артема Довбика показала свою жизнь в Риме

Жена нападающего «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика – Юлия – рассказала чем жила минувшим месяцем.

Девушка поделилась публикацией, в которой разместила все самые памятные события октября.

Как можно увидеть из поста, Юлия любит ходить на шоппинг, проводить время в кругу друзей, поддерживать мужа на матчах и, конечно же, показала ещё несколько фото с церемонии «Золотой мяч-2024», на которой Артем и Юлия впечатлили всех.