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03 ноября 2024, 02:46 |
245
0

ФОТО. Жена Артема Довбика показала свою жизнь в Риме

Юлия Довбик опубликовала новый пост в рубрике «Итоги месяца»

03 ноября 2024, 02:46 |
245
0
ФОТО. Жена Артема Довбика показала свою жизнь в Риме
Instagram. Юлия Довбик

Жена нападающего «Ромы» и сборной Украины Артема ДовбикаЮлия – рассказала чем жила минувшим месяцем.

Девушка поделилась публикацией, в которой разместила все самые памятные события октября.

Как можно увидеть из поста, Юлия любит ходить на шоппинг, проводить время в кругу друзей, поддерживать мужа на матчах и, конечно же, показала ещё несколько фото с церемонии «Золотой мяч-2024», на которой Артем и Юлия впечатлили всех.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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