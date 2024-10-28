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  4. ФОТО. Артем и Юлия Довбик впечатлили своими нарядами на красной дорожке
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28 октября 2024, 20:51 |
2960
0

ФОТО. Артем и Юлия Довбик впечатлили своими нарядами на красной дорожке

Украинский нападающий и его жена выглядели великолепно

28 октября 2024, 20:51 |
2960
0
ФОТО. Артем и Юлия Довбик впечатлили своими нарядами на красной дорожке
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем и Юлия Довбик

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик и его жена Юлия прибыли на церемонию вручения «Золотой мяч-2024».

Они были одеты в роскошные вечерние наряды и выглядели на все 100%.

Артем и Юлия прибыли вместе с одноклубником Матсом Хуммельсом и его спутницей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

После того, как пара пофотографировалась на красной дорожке, они последовали в зал.

Уроженец Черкас уже узнал своё место – он занял 29-е место в опросе.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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