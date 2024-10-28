ФОТО. Артем и Юлия Довбик впечатлили своими нарядами на красной дорожке

Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик и его жена Юлия прибыли на церемонию вручения «Золотой мяч-2024».

Они были одеты в роскошные вечерние наряды и выглядели на все 100%.

Артем и Юлия прибыли вместе с одноклубником Матсом Хуммельсом и его спутницей.

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После того, как пара пофотографировалась на красной дорожке, они последовали в зал.

Уроженец Черкас уже узнал своё место – он занял 29-е место в опросе.