Другие новости28 октября 2024, 20:51 |
2960
0
ФОТО. Артем и Юлия Довбик впечатлили своими нарядами на красной дорожке
Украинский нападающий и его жена выглядели великолепно
28 октября 2024, 20:51 |
2960
0
Нападающий «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик и его жена Юлия прибыли на церемонию вручения «Золотой мяч-2024».
Они были одеты в роскошные вечерние наряды и выглядели на все 100%.
Артем и Юлия прибыли вместе с одноклубником Матсом Хуммельсом и его спутницей.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
После того, как пара пофотографировалась на красной дорожке, они последовали в зал.
Уроженец Черкас уже узнал своё место – он занял 29-е место в опросе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 октября 2024, 20:59 4
В Мадриде убеждены, что этот трофей заслужил Дани Карвахаль
Футбол | 28 октября 2024, 08:11 7
Лукас Шевалье заинтересовал «галактикос»
Футбол | 28.10.2024, 00:31
Футбол | 28.10.2024, 18:31
Футбол | 28.10.2024, 10:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.10.2024, 18:05 13
27.10.2024, 19:54 366
27.10.2024, 09:25
27.10.2024, 00:34 3
28.10.2024, 05:05 12
27.10.2024, 07:59 4
27.10.2024, 20:32 7
26.10.2024, 23:56 118