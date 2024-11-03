Айнтрахт – Бохум – 7:2. Голевая феерия. Видео голов и обзор

В матче 9-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» Франкфурт разгромил «Бохум».

Кстати, для гостей это второе подряд разгромное поражение, ведь в 8-м туре команда уступила «Баварии» - 0:5.

В игре с «Айнтрахтом» футболисты «Бохума» начали пропускать с начала матча. На 9-й минуте Юго Экитике открыл счет. Далее Омар Мармуш забил на 18-й минуте, а через 2 минуты Ансгар Кнауфф сделал счет 3:0. На 32-й минуте Натаникел Браун забил четвертый гол в ворота «Бохума».

Гости огрызнулись на 35-й минуте благодаря голу Дани Де Вита.

Во втором тайме игроки «Бохума» забили еще один мяч - автором гола стал Филипп Хофманн.

Однако дальше на поле доминировали только хозяева. Махмуд Дахуд забил на 61-й минуте, Йылмаз Узун отличился на 66-й, а Экитике оформил дубль на 69-й.

В итоге разгромная победа «Айнтрахта».

Бундеслига. 9-й тур. 2 ноября.

«Айнтрахт» – «Бохум» – 7:2

Голы: Экитике, 9, 69, Мармуш, 18, Кнауфф, 20, Браун, 32, Дахуд, 61, Узун, 66 - Де Вит, 35, Хофманн, 51.

Видеообзор матча.

