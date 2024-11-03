ФОТО. Украинская теннисистка опубликовала пикантные фото. Огонь

Украинская теннисистка Иванна Ястремская продолжает зажигать Instagram своими публикациями.

В последнее время девушка очень активна в соцсетях, демонстрируя свой активный ночной отдых – Иванна любит ночные клубы и фотосессии.

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Иванна любит внимание и комплименты: последний её пост собрал почти 300 лайков и множетство восторженных комментариев. Фото получились очень огненными и пикантными.

Ранее мы публиковали несколько эффектных постов сестры Даяны Ястремской, на которых Иванна показывает, как легко она могла бы стать моделью.