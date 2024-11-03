Ноттингем - Вест Хэм - 3:0. Игра в одни ворота. Видео голов и обзор

В матче 10-го тура Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» разгромил лондонский «Вест Хэм».

Хозяева поля проводят этот сезон на очень хорошем уровне, ведь находятся в верхней части таблицы. Более того, победа над «Вест Хэмом» позволила «Ноттингему» подняться на 3-ю строчку.

Матч начался с нескольких опасных моментов «Ноттингема». На 27-й минуте Алекс Морено вывел своего партнера Криса Вуда на ударную позицию в штрафной площадке гостей, и тот не промахнулся с близкой дистанции - 1:0.

Настоящие проблемы у «Вест Хэма» начались в конце первого тайма. Эдсон Альварес на 39-й минуте получил желтую карточку, а на 45+2-й увидел перед собой вторую желтую и красную.

Играя в меньшинстве, у «Вест Хэма» шансов на положительный результат почти не осталось. На 65-й минуте Каллум Хадсон-Одой забил второй гол за «Ноттингем», а на 78-й Ола Айна установил итоговый счет - 3:0.

Английская Премьер-лига. 10-й тур. 2 ноября.

«Ноттингем Форест» – «Вест Хэм» – 3:0

Голы: Вуд, 27, Хадсон-Одой, 65, Айна, 78.

Удаление: Альварес, 45+2

Видеообзор матча.