«Мы должны были пострадать». Слова Ираолы после исторической победы

«Мы сделали все возможное. Нам нужно было показать лучший наш футбол и увидеть не лучшую игру от соперника, так и получилось. Приятно победить «Манчестер Сити», а еще приятнее сделать это заслуженно» – испанский коуч про первую в истории победу «Борнмута» над «голубыми».

«Это очень сложно. У них отличный состав. У них отличные замены и нам пришлось пострадать, оставаться компактными. Мы страдали после хорошей игры, хотя имели возможность закончить это раньше, но сейчас мы должны наслаждаться победой».

«Мы показали то, что мы способны создавать моменты даже в таких играх. Теперь каждый будет знать, приезжая сюда, что их не ждет легкая игра», – добавил Андони.

После 10-го тура «Борнмут» занимает 8-ую позицию в таблице с 15-ю очками.

Фанаты посвятили Забарному песню после важной победы.