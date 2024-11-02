Арне СЛОТ: «За такой первый тайм нас, в конце концов, кто-то накажет»

2 ноября состоялся матч 10-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Брайтоном» (2:1). Главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот после матча высказался о победе:

«Прежде всего, следует воздать должное Брайтону. Они показали высокую собранность, не боялись играть. Они очень хорошо играют со спины. Много энергии без мяча. Если вы столкнулись с такой очень хорошей командой, как Брайтон, недостаточно пробежать один, два или три раза, вам нужно продолжать бежать.

Мы немного изменили тактику, но это не связано с владением мячом, это не было связано с тем, что мы вышли сильнее во втором тайме, все это было связано с тем, что игроки показали другое отношение и другую интенсивность. Я сказал несколько вещей, но я не кричал или свирепствовал. Это просто то, чтобы игроки поняли, что чего-то недостаточно, и, я думаю, они сами это почувствовали.

Но я также добавил после игры игрокам, что за такой первый тайм нас, в конце концов, кто-то накажет.Так что нам нужно проявить себя с самого начала. Публика была невероятной во втором тайме, наши болельщики были невероятными во втором тайме».