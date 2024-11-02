Шлоттербек сыграл 100 матчей за Боруссию

Дортмундская «Боруссия» в 9-ом туре немецкой Бундеслиги принимала на домашнем стадионе «Ред Булл» Лейпциг. «Жёлто-черные» победили со счетом 2:1, а лидер обороны дортмундцев Нико Шлоттербек провел свой сотый матч за клуб.

Немецкий защитник за этот отрезок успел забить 6 голов и отдать 12 ассистов, однако не выиграл ни одного трофея. За игроком уже не первый год следят самые топовые клубы Европы.

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании одного из атакующих лидеров «Боруссии».