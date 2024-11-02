«Пока что рано об этом говорить». Ван Дейк – про чемпионство

«Думаю, что за последние несколько лет у нас не было легких игр с ними. Это всегда сложно, это было видно в первом тайме. Мы не прессинговали так, как следует, и небрежно владели мячем. Счет 1:0 к перерыву был вполне заслуженным. После перерыва у нас была совсем другая энергия и, я думаю, мы получили то, чего заслуживали», – защитник «Ливерпуля» про победу над «Брайтоном».

«Пока что рано говорить о первом месте. Мы хотим быть на первом месте и оставаться там до последнего матча в мае. В этом сезоне наши результаты хороши, но впереди нас ждет долгий путь», – добавил Вирджил ван Дейк.

В 10-ом туре «мерсисайдцы» смогли победить «Брайтон» благодаря голам Гакпо и Салаха.

Несколько дней назад в матче с аналогичной вывеской «красные» тоже вышли победителями.