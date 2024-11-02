Ингулец установил интересный рекорд, больше всего использовав длинные пасы

В 11-м туре в рамках УПЛ «Александрия» взяла верх над «Ингульцом» со счетом 2:1, но самое интересное другое. Интересный статистический рекорд был побит «Ингульцом», где они смогли установить новый рекорд сезона по длинным пасам. Они побили предыдущий рекорд на 10 передач.

По статистике средний показатель длинных передач в УПЛ - 44 передачи за игру. ЛНЗ – лидер с 50 длинными передачами за матч, а следом идут «Ворскла» и «Черноморец». Однако игра «Александрии» и «Ингульца» выделилась – они использовали длинные пасы как свой главный инструмент.

Украинские гранды такие как, «Шахтер» и «Динамо» используют другой рисунок игры. «Горняки» делают в среднем 35 длинных передач, а «бело-синие» – около 40. Это и логично, они больше используют короткий пас в центре и на флангах, и в последнюю очередь только «грузят» длинные.