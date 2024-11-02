Пушич оценил победу Шахтера и назвал основную проблему команды

«Шахтер» в матче чемпионата Украины обыграл «Черноморец» со счетом 2:1 благодаря голам Зубкова и Бондаренко. Команда Марино Пушича с 23 очками идет третьей.

Тренер оценил победу и отметил проблемы с реализацией моментов.

«Мы провели хороший матч, доминировали, но не реализовали все свои шансы. Нужно забивать больше, и тогда было бы проще. Самое важное – три очка, показали хорошее отношение. Хороший матч провел вратарь соперника Рудько, который сделал несколько сейвов. И это вопрос к нам, что мы не реализовываем свои шансы».

«Лига чемпионов? Мы делаем ротацию не только из-за ЛЧ, просто у нас вообще насыщенный календарь. У нас были игроки, у которых накопилась усталость, а дальше снова есть логистические проблемы».

«Но я увидел большое желание у тех, кто обычно не выходит в старте. Теперь мы с уверенностью смотрим на матч еврокубка», – сказал Пушич.

В среду команда сыграет против «Янг Бойз».