Эксперт раскритиковал Зинченко за матч с Престоном

Британский футбольный эксперт Адриан Кларк подверг критике игру украинского полузащитника лондонского Арсенала Александра Зинченко в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги с Престоном.

«Он является очень приличным резервом для команды. Но сейчас он просто не выглядит вполне пригодным для игры. Я бы сказал, что за этот матч все должны получить восьмерки, но, вероятно, Зина сыграл слабее других. Это был, пожалуй, один из самых слабых его выступлений.

Да, он не сделал ничего плохого. Но мы не доминировали в матче, так как обычно он нам в этом помогает или как он может. Он тоже выглядел очень уставшим. Поэтому я думаю, что у него еще есть некоторые проблемы, или он только набирает физическую форму.

Он неплохо справился со своей задачей, но выглядел не совсем готовым к суровой игре в Премьер-лиге. Он не готов к матчу с Ньюкаслом в гостях. По моему мнению, он не выглядит готовым для этого по сравнению с некоторыми другими игроками», – сказал Кларк.

Арсенал разгромил Престон со счётом 3:0. В субботу, 2 ноября, команда Зинченко встретилась с Ньюкаслом в матче 10-го тура АПЛ и проиграла 0:1. Александр появился на поле на 61-й минуте.