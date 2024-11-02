Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт раскритиковал Зинченко за матч с Престоном
Англия
02 ноября 2024, 20:20 |
764
2

Эксперт раскритиковал Зинченко за матч с Престоном

Адриан Кларк недоволен игрой украинца

02 ноября 2024, 20:20 |
764
2
Эксперт раскритиковал Зинченко за матч с Престоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Британский футбольный эксперт Адриан Кларк подверг критике игру украинского полузащитника лондонского Арсенала Александра Зинченко в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги с Престоном.

«Он является очень приличным резервом для команды. Но сейчас он просто не выглядит вполне пригодным для игры. Я бы сказал, что за этот матч все должны получить восьмерки, но, вероятно, Зина сыграл слабее других. Это был, пожалуй, один из самых слабых его выступлений.

Да, он не сделал ничего плохого. Но мы не доминировали в матче, так как обычно он нам в этом помогает или как он может. Он тоже выглядел очень уставшим. Поэтому я думаю, что у него еще есть некоторые проблемы, или он только набирает физическую форму.

Он неплохо справился со своей задачей, но выглядел не совсем готовым к суровой игре в Премьер-лиге. Он не готов к матчу с Ньюкаслом в гостях. По моему мнению, он не выглядит готовым для этого по сравнению с некоторыми другими игроками», – сказал Кларк.

Арсенал разгромил Престон со счётом 3:0. В субботу, 2 ноября, команда Зинченко встретилась с Ньюкаслом в матче 10-го тура АПЛ и проиграла 0:1. Александр появился на поле на 61-й минуте.

По теме:
Борнмут – Ман Сити – 2:1. Как Забарный и Ко удивили Гвардиолу. Видеообзор
Микель АРТЕТА: «Мы заслужили сегодня проиграть»
Забарный – в истории. Матч c Сити стал особенным для Борнмута
Александр Зинченко Арсенал Лондон Престон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл Ньюкасл - Арсенал
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 02 ноября 2024, 09:46 2
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира высказался о долгожданном реванше

Разгром после перерыва. Карпаты разобрались с Левым Берегом во Львове
Футбол | 02 ноября 2024, 17:36 5
Разгром после перерыва. Карпаты разобрались с Левым Берегом во Львове
Разгром после перерыва. Карпаты разобрались с Левым Берегом во Львове

Команда Лупашко одержала третью победу подряд

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 02.11.2024, 18:59
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
Футбол | 02.11.2024, 19:45
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
Стало известно, сколько денег Винисиус потерял из-за Золотого мяча
Футбол | 02.11.2024, 00:05
Стало известно, сколько денег Винисиус потерял из-за Золотого мяча
Стало известно, сколько денег Винисиус потерял из-за Золотого мяча
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віктор Коробка
Сьогодня Зінченко був  в запасі. Що, порвали Ньюкасл на британський прапор за годину без нього?
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Если все время сидеть, то матчи с высокой интенсивностью потом как чистилище.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Когда меня носило по ринге – лучший момент с Усиком»
01.11.2024, 16:06 1
Бокс
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Названо самое крупное ограбление в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
01.11.2024, 08:22 65
Футбол
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
02.11.2024, 05:02 8
Футбол
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
02.11.2024, 09:05 15
Футбол
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
7 голов за 30 минут. Динамо разгромило Ингулец в матче чемпионата U-19
01.11.2024, 15:34 4
Футбол
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
01.11.2024, 18:32 15
Теннис
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
31.10.2024, 22:40 1
Футбол
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
01.11.2024, 21:36 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем