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Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 19:47 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:08
318
0

«Они играли вторым номером». Коуч Карпат – о победе над Левым Берегом

Владислав Лупашко прокомментировал победу в 12-м туре УПЛ

02 ноября 2024, 19:47 | Обновлено 02 ноября 2024, 21:08
318
0
«Они играли вторым номером». Коуч Карпат – о победе над Левым Берегом
ФК Карпати. Владислав Лупашко

2 ноября в 15:30 состоялся матч 12-го тура УПЛ между «Карпатами» и «Левым Берегом» (3:0). Наставник львовского клуба Владислав Лупашко прокомментировал победу:

– Считаю, что до забитого гола мы создавали моменты, было много касаний в штрафной соперника, что не свойственно соперникам «Левого Берега». Помним, что «Шахтер» очень мало создал, «Полесью» вообще повезло сыграть с ними вничью. «Заря» спорно выиграла свой матч. «Левый Берег» очень сильно играет в обороне, пытается контратаковать. Им не нужен мяч, они играют вторым номером и меньше всего в лиге контролируют мяч. Поэтому они являются одной из самых опасных команд в контратаках. Мы создавали опасность у ворот гостей, но не могли забить мяч.

– Почему Бруниньо не попал в заявку на матч?

– Он получил травму и не смог нам помочь сегодня.

– Завершились выступления «Карпат» в Кубке Украины. Сейчас команда возвращается в недельный цикл. Насколько это хорошо?

– То, что мы завершили свой путь в Кубке Украины – это плохо. Это ведь важно для болельщиков и фанатов. В первую очередь, мы прошли тяжеловатый путь из-за того, как были распределены игровые дни. В общем, мы вышли из этой ситуации и считаю, что набрались опыта. Если были сложности, то достаточно существенны. Однако после этого периода мы стали опытнее в таких моментах, как должным образом подводить себя под такое расписание матчей.

– В октябре команда провела все матчи во Львове, сейчас «Карпаты» едут в Александрию, насколько будет ощущаться разница между домашними матчами и выездом в следующую субботу?

– Мы будем играть против команды, которая идет на верхушке турнирной таблицы. Должны провести экзамен для себя. Очень часто мы слышали, что нельзя играть первым номером, что наши игроки не способны на это, что дебютант УПЛ не может себя позиционировать как команда, которая играет первым номером и хочет доминировать с первой до последней минуты. Я чувствовал, что сначала терялась вера в нашу работу и идеи. Не от футболистов или руководства, а от людей в стороне.

– Не откажетесь ли вы от своего стиля игры в матче против «Александрии» и будете играть так, как против «Шахтера» и «Динамо»?

– Если оценивать результат на табло, то он отрицательный. Но если посмотреть на качество игры и то, как мы провели эти матчи. Мы были очень не готовы, а наш уровень был намного ниже, чем сегодня. Мы проводили матчи в нашем стиле, с нашими требованиями и видели наши слабости. Из-за них мы стали сегодня сильнее. Они не были неудачными против «Шахтера» и «Динамо», как многие считали. Мы видели эти моменты, которые нужно улучшить. После матчей ребята были довольны тем, что забивали голы в ворота киевлян и дончан, что заставляли игроков сборной Украины бить мячи в аут после нашего прессинга. Это все вклад в строительство той команды и того клуба, который мы хотим. Матч против «Александрии», еще не проигрывавшей команды, мы будем играть смело. Хочу сказать, что все бывает впервые. Мы должны ехать туда и играть с позиции силы.

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Владислав Лупашко Карпаты Львов Левый Берег Киев Карпаты - Левый Берег чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Карпаты Львов
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