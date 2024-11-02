В субботу, 2 ноября, состоялся матч 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Бавария» и «Унион Берлин». Хозяева легко разгромили соперника со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал Гарри Кейн, который оформил дубль и отдал результативную передачу на Кингсли Комана. Английский форвард забил уже 11 мячей в 9 турах.

Чемпионат Германии, 9-й тур. 2 ноября

Бавария – Унион Берлин – 3:0

Голы: Кейн, 15 (пен), 51, Коман, 43

Видеообзор матча:

Фотогалерея: