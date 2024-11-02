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Чемпионат Германии
Бавария
02.11.2024 16:30 – FT 3 : 0
Унион Берлин
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Германия
02 ноября 2024, 19:33 |
110
0

Бавария – Унион Берлин – 3:0. Кейн оформил дубль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура немецкой Бундеслиги

02 ноября 2024, 19:33 |
110
0
Бавария – Унион Берлин – 3:0. Кейн оформил дубль. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Унион Берлин

В субботу, 2 ноября, состоялся матч 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Бавария» и «Унион Берлин». Хозяева легко разгромили соперника со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал Гарри Кейн, который оформил дубль и отдал результативную передачу на Кингсли Комана. Английский форвард забил уже 11 мячей в 9 турах.

Чемпионат Германии, 9-й тур. 2 ноября

Бавария – Унион Берлин – 3:0

Голы: Кейн, 15 (пен), 51, Коман, 43

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор Бавария Унион Берлин Гарри Кейн Кингсли Коман
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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