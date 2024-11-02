Замена травмированному Бремеру. Ювентус хочет арендовать игрока ПСЖ

Словацкий центрбек «ПСЖ» Милан Шкриньяр может перейти в «Ювентус» на правах аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает источник, «Ювентус» хочет оформить аренду на полгода. «Старая синьора» ищет замену основному защитнику Глейсону Бремеру, который травмировался в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

Контракт защитника с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего центрбека в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Шкриньяр провел за «ПСЖ» в Лиге 1 3 игры, в которых не отметился результативными действиями.