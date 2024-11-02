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Англия
02 ноября 2024, 19:21 | Обновлено 02 ноября 2024, 19:33
1316
1

ФОТО. Лицо и эмоции Гвардиолы после сенсационного фиаско с Борнмутом

«Горожане» проиграли Забарному и Ко

02 ноября 2024, 19:21 | Обновлено 02 ноября 2024, 19:33
1316
1
ФОТО. Лицо и эмоции Гвардиолы после сенсационного фиаско с Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В субботу, 2 ноября, прошел матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Илья Забарный, который провел полный матч, помог «вишням» одержать победу со счетом 2:1.

Уже в компенсированное арбитром время у гостей были возможности сравнять счет. Однако Эрлинг Холанд и Фил Фоден упустили голевые моменты.

Вашему вниманию эмоции наставника «Манчестер Сити» после этого поражения.

Отметим, горожане проиграли второй матч подряд – в среду «Манчестер Сити» вылетел из Кубка Лиги от «Тоттенхэм».

ФОТО. Лицо и эмоции Гвардиолы после сенсационного фиаско с Борнмутом

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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