ФОТО. Лицо и эмоции Гвардиолы после сенсационного фиаско с Борнмутом

В субботу, 2 ноября, прошел матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Сити».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт». Илья Забарный, который провел полный матч, помог «вишням» одержать победу со счетом 2:1.

Уже в компенсированное арбитром время у гостей были возможности сравнять счет. Однако Эрлинг Холанд и Фил Фоден упустили голевые моменты.

Вашему вниманию эмоции наставника «Манчестер Сити» после этого поражения.

Отметим, горожане проиграли второй матч подряд – в среду «Манчестер Сити» вылетел из Кубка Лиги от «Тоттенхэм».

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