В субботу, 2 ноября, в 18:00 проходит матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Черноморец».

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Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

На 42-й минуте счет в матче 2:1 сделал Артем Бондаренко. Для Бондаренко этот гол стал шестым в сезоне УПЛ 2024/25.

ВИДЕО. Он снова забил. Бондаренко вывел Шахтер вперед в игре с Черноморцем