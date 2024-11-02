Украина. Премьер лига02 ноября 2024, 19:02 |
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ВИДЕО. Он снова забил. Бондаренко вывел Шахтер вперед в игре с Черноморцем
Артем забил на 45+2 минуте
02 ноября 2024, 19:02 |
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В субботу, 2 ноября, в 18:00 проходит матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Черноморец».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
На 42-й минуте счет в матче 2:1 сделал Артем Бондаренко. Для Бондаренко этот гол стал шестым в сезоне УПЛ 2024/25.
ВИДЕО. Он снова забил. Бондаренко вывел Шахтер вперед в игре с Черноморцем
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