НЕВИЛЛ: «Я очень оскорблен реакцией Реала на то, что Винисиус не выиграл»
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался об отсутствии игроков «Реала» на вручении ЗМ
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об отсутствии игроков «Реала» на церемонии вручения Золотого мяча:
«Я очень обижен реакцией Реала на то, что Винисиус не выиграл.Я понимаю, что жители Мадрида, и я могу понимать, что народ Бразилии расстроен, потому что их мальчик не выиграл, потому что у него особый талант, но я думаю, что не хватает слов: «Я уважаю Родри», то, что они сделали считается возмутительным.
Я рад, что Родри выиграл Золотой мяч, и я рад, что он достался игроку, который неделю за неделей вносит постоянный и на столь высоком уровне вклад в свой клуб и свою страну. Я бы хотел, чтобы Винисиус поехал на церемонию награждения, а потом пригласил Родри на свою вечеринку, отпраздновал с ним и сказал ему: «Молодец, Родри, ты – невероятный игрок, и знаете что? В следующем году я надеюсь выиграть!», потому что для меня это значит иметь класс».
Ранее легенда «Барселоны» Христо Стоичков высказался об этой ситуации.
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