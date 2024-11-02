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02 ноября 2024, 18:50 |
570
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НЕВИЛЛ: «Я очень оскорблен реакцией Реала на то, что Винисиус не выиграл»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался об отсутствии игроков «Реала» на вручении ЗМ

02 ноября 2024, 18:50 |
570
0
НЕВИЛЛ: «Я очень оскорблен реакцией Реала на то, что Винисиус не выиграл»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Нэвилл

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об отсутствии игроков «Реала» на церемонии вручения Золотого мяча:

«Я очень обижен реакцией Реала на то, что Винисиус не выиграл.Я понимаю, что жители Мадрида, и я могу понимать, что народ Бразилии расстроен, потому что их мальчик не выиграл, потому что у него особый талант, но я думаю, что не хватает слов: «Я уважаю Родри», то, что они сделали считается возмутительным.

Я рад, что Родри выиграл Золотой мяч, и я рад, что он достался игроку, который неделю за неделей вносит постоянный и на столь высоком уровне вклад в свой клуб и свою страну. Я бы хотел, чтобы Винисиус поехал на церемонию награждения, а потом пригласил Родри на свою вечеринку, отпраздновал с ним и сказал ему: «Молодец, Родри, ты – невероятный игрок, и знаете что? В следующем году я надеюсь выиграть!», потому что для меня это значит иметь класс».

Ранее легенда «Барселоны» Христо Стоичков высказался об этой ситуации.

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Гари Невилл Золотой мяч Реал Мадрид Винисиус Жуниор Родри
Іван Распутін Источник: Mundo Deportivo
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