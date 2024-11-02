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02 ноября 2024, 16:33 |
164
0

СТОИЧКОВ: «Мы спортсмены, и должны здороваться, какое бы место не заняли»

Легендарный экс-нападающий прокомментировал отсутствие «Реала» на вручении Золотого мяча

02 ноября 2024, 16:33 |
164
0
СТОИЧКОВ: «Мы спортсмены, и должны здороваться, какое бы место не заняли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Христо Стоичков

Легендарный экс-нападающий «Барселоны» Христо Стоичков поделился своим мнением об отсутствии игроков «Реала» на церемонии вручения Золотого мяча:

«Если они решили не уходить, мы должны уважать это, что мы можем сделать? Я бы хотел, чтобы они все же присутствовали, как и все.Я занял второе место в 1992 году, но пошел на черемонию. Ничего плохого не произошло. Я пошел на церемонию, и нам не нужно ссориться. Мы спортсмены, и мы должны здороваться, какое бы место мы не заняли».

Христо Стоичков выиграл Золотой мяч в 1994 году, а в 1992 году болгарин занял второе место, уступив Марко ван Бастену.

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Христо Стоичков Реал Мадрид Барселона Золотой мяч Марко ван Бастен
Іван Распутін Источник: Relevo
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