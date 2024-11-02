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Чемпионат Италии
Болонья
02.11.2024 16:00 – FT 1 : 0
Лечче
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Италия
02 ноября 2024, 18:44 |
60
0

Болонья – Лечче – 1:0. Кто забил в конце матча? Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 11-го тура итальянской Серии А

02 ноября 2024, 18:44 |
60
0
Болонья – Лечче – 1:0. Кто забил в конце матча? Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Болонья – Лечче

В субботу, 2 ноября, состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Болонья» и «Лечче». Хозяева вырвали победу в концовке встречи счетом 1:0.

«Болонья» полностью контролировала встречу и не позволила сопернику нанести ни единого удара в створ ворот. Однако и забить хозяевам долго не удавалось – лишь на 85-й минуте форвард Риккардо Орсолини отметился в воротах «Лечче» и принес своему клубу важные три очка.

Чемпионат Италии, 11-й тур. 2 ноября

Болонья – Лечче 1:0

Гол: Орсолини, 85

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Болонья Лечче видео голов и обзор Риккардо Орсолини
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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