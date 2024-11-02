Болонья – Лечче – 1:0. Кто забил в конце матча? Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 11-го тура итальянской Серии А
В субботу, 2 ноября, состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Болонья» и «Лечче». Хозяева вырвали победу в концовке встречи счетом 1:0.
«Болонья» полностью контролировала встречу и не позволила сопернику нанести ни единого удара в створ ворот. Однако и забить хозяевам долго не удавалось – лишь на 85-й минуте форвард Риккардо Орсолини отметился в воротах «Лечче» и принес своему клубу важные три очка.
Чемпионат Италии, 11-й тур. 2 ноября
Болонья – Лечче – 1:0
Гол: Орсолини, 85
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