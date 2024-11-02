Украина. Премьер лига02 ноября 2024, 18:29 |
923
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ВИДЕО. Интересное начало во Львове. Шахтер и Черноморец обменялись голами
Счет в матче пока 1:1
02 ноября 2024, 18:29 |
923
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В субботу, 2 ноября, в 18:00 проходит матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Черноморец».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
На 17-й минуте «горняки» вышли вперед. Автором точного удара стал правый вингер «Шахтера» Александр Зубков. Одесситы сравняли счет уже через три минуты. Забил Артем Габелок.
ВИДЕО Интересное начало во Львове. Шахтер и Черноморец обменялись голами
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