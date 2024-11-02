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Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 18:29 |
923
0

ВИДЕО. Интересное начало во Львове. Шахтер и Черноморец обменялись голами

Счет в матче пока 1:1

02 ноября 2024, 18:29 |
923
0
ВИДЕО. Интересное начало во Львове. Шахтер и Черноморец обменялись голами
ФК Шахтер. Александр Зубков

В субботу, 2 ноября, в 18:00 проходит матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Черноморец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

На 17-й минуте «горняки» вышли вперед. Автором точного удара стал правый вингер «Шахтера» Александр Зубков. Одесситы сравняли счет уже через три минуты. Забил Артем Габелок.

ВИДЕО Интересное начало во Львове. Шахтер и Черноморец обменялись голами

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Шахтер - Черноморец Александр Зубков Артем Габелок
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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