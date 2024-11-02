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Чемпионат Испании
Осасуна
02.11.2024 15:00 – FT 1 : 0
Вальядолид
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Испания
02 ноября 2024, 18:29 |
56
0

Осасуна – Вальядолид – 1:0. Как забили победный гол? Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 12 тура испанской Ла Лиги

02 ноября 2024, 18:29 |
56
0
Осасуна – Вальядолид – 1:0. Как забили победный гол? Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Осасуна – Вальядолид

В субботу, 2 ноября, состоялся матч 12 тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Осасуна» и «Вальядолид». Хозяева победили с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард Анте Будимир – на 19-й минуте хорват реализовал пенальти. После этого матча «Осасуна» набрала 21 балл и поднялась на четвертое место, однако не все команды сыграли еще 12-й тур. «Вальядолид» имеет в своем активе 8 очков и занимает 19 место, но по итогам тура может и вовсе свалиться на последнюю позицию.

Чемпионат Испании, 12-й тур. 2 ноября

Осасуна – Вальядолид – 1:0

Гол: Будимир, 19 (пен)

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

События матча

20’
ГОЛ ! С пенальти забил Анте Будимир (Осасуна).
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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Осасуна Вальядолид видео голов и обзор Анте Будимир
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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