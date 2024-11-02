Осасуна – Вальядолид – 1:0. Как забили победный гол? Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 12 тура испанской Ла Лиги
В субботу, 2 ноября, состоялся матч 12 тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Осасуна» и «Вальядолид». Хозяева победили с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил форвард Анте Будимир – на 19-й минуте хорват реализовал пенальти. После этого матча «Осасуна» набрала 21 балл и поднялась на четвертое место, однако не все команды сыграли еще 12-й тур. «Вальядолид» имеет в своем активе 8 очков и занимает 19 место, но по итогам тура может и вовсе свалиться на последнюю позицию.
Чемпионат Испании, 12-й тур. 2 ноября
Осасуна – Вальядолид – 1:0
Гол: Будимир, 19 (пен)
Видеообзор матча:
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