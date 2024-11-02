Известно имя футболиста, которого Аморим хочет забрать у Спортинга

Португальский специалист Рубен Аморим стал главным тренером английского «Манчестер Юнайтед».

До зимнего трансферного окна осталось совсем немного времени, поэтому руководство «МЮ» уже ведет переговоры с Аморимом относительно будущих трансферов. Как сообщают источники, английский клуб не будет разбрасываться деньгами и покупать всех подряд. Аморим не сможет рассчитывать на огромные денежные вливания, поэтому должен тщательно подобрать футболистов, с кем захочет работать.

Одним из главных претендентов на переезд в Англию стал форвард «Спортинга» Франсишку Тринкау, с которым ранее Аморим работал в Португалии. Игрока готовы отпустить всего за 15 млн евро. В этом сезоне Тринкау провел 10 матчей в чемпионате, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.