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Англия
02 ноября 2024, 17:48 |
458
0

Известно имя футболиста, которого Аморим хочет забрать у Спортинга

Франсишку Тринкау может перебраться в «Манчестер Юнайтед»

02 ноября 2024, 17:48 |
458
0
Известно имя футболиста, которого Аморим хочет забрать у Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Тринкан

Португальский специалист Рубен Аморим стал главным тренером английского «Манчестер Юнайтед».

До зимнего трансферного окна осталось совсем немного времени, поэтому руководство «МЮ» уже ведет переговоры с Аморимом относительно будущих трансферов. Как сообщают источники, английский клуб не будет разбрасываться деньгами и покупать всех подряд. Аморим не сможет рассчитывать на огромные денежные вливания, поэтому должен тщательно подобрать футболистов, с кем захочет работать.

Одним из главных претендентов на переезд в Англию стал форвард «Спортинга» Франсишку Тринкау, с которым ранее Аморим работал в Португалии. Игрока готовы отпустить всего за 15 млн евро. В этом сезоне Тринкау провел 10 матчей в чемпионате, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Португалии по футболу Франсишку Тринкау Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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