Известны стартовые составы на матч Шахтер – Черноморец

В субботу, 2 ноября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» (Донецк) и «Черноморец» (Одесса).

Игра пройдет на стадионе «Арена-Львов» во Львове.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч.

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер: Ризнык, Судаков, Зубков, Педро Энрике, Сикан, Грам, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Марлон, Невертон.

Черноморец: Рудько, Бутко, Скиба, Жаржу, Билошевский, Шпорн, Габелок, Янаков, Кайо, Кисиль, Хобленко.