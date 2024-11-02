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Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 16:55 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:54
889
0

Известны стартовые составы на матч Шахтер – Черноморец

Матч 12-го тура чемпионата Украины состоится 2 ноября в 18:00

02 ноября 2024, 16:55 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:54
889
0
Известны стартовые составы на матч Шахтер – Черноморец
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер Донецк

В субботу, 2 ноября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» (Донецк) и «Черноморец» (Одесса).

Игра пройдет на стадионе «Арена-Львов» во Львове.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч.

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер: Ризнык, Судаков, Зубков, Педро Энрике, Сикан, Грам, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Марлон, Невертон.

Черноморец: Рудько, Бутко, Скиба, Жаржу, Билошевский, Шпорн, Габелок, Янаков, Кайо, Кисиль, Хобленко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Черноморец Одесса стартовые составы Шахтер - Черноморец
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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