Известны стартовые составы на матч Шахтер – Черноморец
Матч 12-го тура чемпионата Украины состоится 2 ноября в 18:00
В субботу, 2 ноября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» (Донецк) и «Черноморец» (Одесса).
Игра пройдет на стадионе «Арена-Львов» во Львове.
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч.
Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.
Шахтер: Ризнык, Судаков, Зубков, Педро Энрике, Сикан, Грам, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Марлон, Невертон.
Черноморец: Рудько, Бутко, Скиба, Жаржу, Билошевский, Шпорн, Габелок, Янаков, Кайо, Кисиль, Хобленко.
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