Барселона интересуется молодым вратарем. Он остановил Реал

Французский голкипер «Лилля» Лукас Шевалье является одним из кандидатов на вратарскую позицию в шорт-листе «сине-гранатовых», сообщает Diario Sport.

Скауты испанского гранда не первый сезон следят за молодым талантом, интерес усилился после травмы основного голкипера команды тер Штегена. Клуб делает первые шаги в направлении подписания игрока, однако руководство каталонцев считает, что трансфер 22-летнего воспитанника «догов» обойдется не дешевле 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что агент Шевалье, Миккель Бек, провел несколько встреч с представителями разных клубов, которые рассматривают потенциальное подписание игрока.

Лукас провел в этом сезоне 13 матчей на клубном уровне, 6 из которых отстоял на ноль и пропустил 12 мячей. В Лиге чемпионов провел сухой матч против «Реала», в котором был признан лучшим игроком матча, а его команда победила 1:0.

Гвардиола раскритиковал «Барселону» и заявил о своем нежелании возвращаться в клуб.