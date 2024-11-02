Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона интересуется молодым вратарем. Он остановил Реал
Испания
02 ноября 2024, 16:55 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:55
481
0

Барселона интересуется молодым вратарем. Он остановил Реал

Лукас Шевалье является одним из вариантов усиления вратарской позиции каталонцев

02 ноября 2024, 16:55 | Обновлено 02 ноября 2024, 17:55
481
0
Барселона интересуется молодым вратарем. Он остановил Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Шевалье

Французский голкипер «Лилля» Лукас Шевалье является одним из кандидатов на вратарскую позицию в шорт-листе «сине-гранатовых», сообщает Diario Sport.

Скауты испанского гранда не первый сезон следят за молодым талантом, интерес усилился после травмы основного голкипера команды тер Штегена. Клуб делает первые шаги в направлении подписания игрока, однако руководство каталонцев считает, что трансфер 22-летнего воспитанника «догов» обойдется не дешевле 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что агент Шевалье, Миккель Бек, провел несколько встреч с представителями разных клубов, которые рассматривают потенциальное подписание игрока.

Лукас провел в этом сезоне 13 матчей на клубном уровне, 6 из которых отстоял на ноль и пропустил 12 мячей. В Лиге чемпионов провел сухой матч против «Реала», в котором был признан лучшим игроком матча, а его команда победила 1:0.

Гвардиола раскритиковал «Барселону» и заявил о своем нежелании возвращаться в клуб.

По теме:
Ханс-Дитер ФЛИК: «Араухо? Мы не будем торопить его с возвращением»
Ханс-Дитер ФЛИК: «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь»
Диего Симеоне: «Нет смысла играть в эти выходные»
Барселона Лилль Лукас Шевалье чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Данііл Киріяка Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
Футбол | 02 ноября 2024, 07:45 6
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице

Таким Адриано еще не видели

Второе поражение в трех матчах. Арсенал с Зинченко проиграл в АПЛ
Футбол | 02 ноября 2024, 16:27 13
Второе поражение в трех матчах. Арсенал с Зинченко проиграл в АПЛ
Второе поражение в трех матчах. Арсенал с Зинченко проиграл в АПЛ

Ньюкасл выиграл на своем поле

Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Футбол | 02.11.2024, 09:05
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Карпаты – Левый Берег – 3:0. Третья кряду победа Львов. Обзор матча
Футбол | 02.11.2024, 18:10
Карпаты – Левый Берег – 3:0. Третья кряду победа Львов. Обзор матча
Карпаты – Левый Берег – 3:0. Третья кряду победа Львов. Обзор матча
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Футбол | 02.11.2024, 07:48
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«На этот раз он нокаутирует». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
31.10.2024, 22:20 11
Бокс
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
«Всех удивил». Майк Тайсон рассказал, за кого будет в реванше Усик – Фьюри
01.11.2024, 08:43 6
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
02.11.2024, 11:48
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
02.11.2024, 10:01
Теннис
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
01.11.2024, 21:36 31
Футбол
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
01.11.2024, 18:32 15
Теннис
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
Отсутствие уважения. Мировая суперзвезда отказывается переходить в Реал
01.11.2024, 10:22 4
Футбол
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
Дрогба рассказал, кто заслужил 10 Золотых мячей, но не выиграл ни одного
31.10.2024, 22:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем