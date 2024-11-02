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Испания
02 ноября 2024, 11:25 | Обновлено 02 ноября 2024, 11:27
279
0

Гвардиола не планирует возвращаться в Барселону

Испанский коуч не в восторге от обстановки в клубе и вокруг него

02 ноября 2024, 11:25 | Обновлено 02 ноября 2024, 11:27
279
0
Гвардиола не планирует возвращаться в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

«В «Барселоне» каждый день происходят небольшие внутренние конфликты. В конце концов приходишь к выводу о том, что единственное, что имеет значение – убедить своих игроков в своей идее и в том, что им нужно делать», – испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола про «Барселону» для Goal.

«Ежедневные попытки справиться с окружением «Барселоны» представляют опасность», – добавил коуч.

Жузеп Гвардиола провел в каталонском клубе отрезок с 2008-го по 2012-ый года, за который взял 12 трофеев, среди которых есть 2 Лиги Чемпионов.

В прошедшем этапе Кубка английской лиги «Манчестер Сити» Жузепа не справился с «Тоттенхэмом».

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Барселона Манчестер Сити Жузеп Гвардиола чемпионат Испании по футболу Ла Лига Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Goal.com
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