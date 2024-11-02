Реал согласился заплатить 50 млн евро, чтобы не ждать футболиста полгода

Мадридский «Реал» согласился заплатить «Ливерпулю» деньги за защитника Трента Александера-Арнольда, чтобы не ждать до летнего трансферного окна.

Контракт Трента заканчивается летом 2025 года и «Ливерпуль» рискует потерять своего лидера бесплатно. Переговоры о продлении результата не дают, поэтому английский клуб готов продать игрока уже зимой.

«Реал» не хотел платить деньги за Александера-Арнольда и планировал подождать до лета, однако изменил свое решение. Руководство мадридского клуба готово заплатить зимой 50 млн евро «Ливерпулю», чтобы не ждать полгода.

«Реал» столкнуля с длительной травмой своего защитника Дани Карвахаля, поэтому пытается в кратчайшие сроки найти замену. В последних матчах за мадридскую команду на позиции правого защитника играл Лукас Васкес, однако он не убедил главного тренера Карло Анчелотти.