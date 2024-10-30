Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Ливерпуля не собирается продлевать контракт с командой
Англия
30 октября 2024, 14:24 |
489
0

Звезда Ливерпуля не собирается продлевать контракт с командой

Трент Александер-Арнольд отверг уже несколько предложений

30 октября 2024, 14:24 |
489
0
Звезда Ливерпуля не собирается продлевать контракт с командой
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отверг уже несколько предложений команды о продлении контракта.

Руководство английского клуба ошеломлено таким развитием событий. Окружение Трента считает, что нужно дождаться предложения мадридского «Реала» и только тогда делать выбор своего будущего.

Проблемы «Ливерпуля» связаны не только с Трентом – и Вирджил ван Дейк, и Мохамед Салах могут покинуть «мерсисайдцев» уже следующим летом. Руководство хотело бы сохранить всех троих лидеров, однако сделать это будет тяжело из-за конкуренции других команд.

Мадридский «Реал» собирается подождать окончания контракта Трента и бесплатно забрать футболиста.

В этом сезоне Александер-Арнольд провел 9 матчей в АПЛ и 3 игры в Лиге чемпионов. На его счету 2 результативные передачи во всех турнирах.

«Ливерпуль» уже начал искать замену на случай ухода Трента. Среди приоритетных кандидатур рассматривается защитник Барселоны.

По теме:
Ван Нистелрой покинет МЮ после назначения нового тренера
Антирекорд сезона: у Арсенала уже три удаления за 9 туров АПЛ
Гвардиола предупредил нового тренера МЮ о возможных проблемах в АПЛ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Трент Александер-Арнольд Ливерпуль
Микола Титюк Источник: Football365
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера
Футбол | 29 октября 2024, 21:40 0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера

Сергей Ковалец возглавил «Подолье»

«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 30 октября 2024, 08:01 3
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри

Деонтей назвал победителя реванша в декабре

«Нет таких, как он». Известный тренер сравнил легенду Украины с Холандом
Футбол | 30.10.2024, 13:40
«Нет таких, как он». Известный тренер сравнил легенду Украины с Холандом
«Нет таких, как он». Известный тренер сравнил легенду Украины с Холандом
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
Другие виды | 30.10.2024, 02:15
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 30.10.2024, 07:15
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
28.10.2024, 16:21 17
Футбол
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
28.10.2024, 23:45 30
Футбол
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
29.10.2024, 01:16 2
Бокс
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
28.10.2024, 10:54 13
Футбол
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
29.10.2024, 08:32 1
Бокс
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
30.10.2024, 07:06
Бокс
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
28.10.2024, 10:06 19
Футбол
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
28.10.2024, 08:11 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем