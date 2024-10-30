Звезда Ливерпуля не собирается продлевать контракт с командой

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отверг уже несколько предложений команды о продлении контракта.

Руководство английского клуба ошеломлено таким развитием событий. Окружение Трента считает, что нужно дождаться предложения мадридского «Реала» и только тогда делать выбор своего будущего.

Проблемы «Ливерпуля» связаны не только с Трентом – и Вирджил ван Дейк, и Мохамед Салах могут покинуть «мерсисайдцев» уже следующим летом. Руководство хотело бы сохранить всех троих лидеров, однако сделать это будет тяжело из-за конкуренции других команд.

Мадридский «Реал» собирается подождать окончания контракта Трента и бесплатно забрать футболиста.

В этом сезоне Александер-Арнольд провел 9 матчей в АПЛ и 3 игры в Лиге чемпионов. На его счету 2 результативные передачи во всех турнирах.

«Ливерпуль» уже начал искать замену на случай ухода Трента. Среди приоритетных кандидатур рассматривается защитник Барселоны.